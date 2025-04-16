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Sırrı Süreyya Önder Hastalığını Anlattı

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ÖNDER’İN HASTALIK SÜRECİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” olarak nitelendirilen yeni süreçte, İmralı ile yapılan görüşmelerin önemli aktörlerinden olan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Önder’in aort damarında yırtılma olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan Önder’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Önder’e yönelik geçmiş olsun dilekleri peş peşe gelirken, daha önce hastalığını dile getirdiği bilgileri de ortaya çıktı.

HASTALIĞINI CANLI YAYINDA ANLATTI

HaberTürk’te canlı yayına katılan Sırrı Süreyya Önder, “Bir ağır hastalık geçirdim ve geçiriyorum. Hastane servislerinde epeyce dolaştım. Çoklu bir sıkıntılı tablom var, bunlarla boğuşuyorum. Bu menzilin gözükmesi demek. Hepimiz ölümlüyüz” ifadelerini kullandı. Önder, bu süreçte hayatın anlamına dair düşündüklerini de belirtip, “Ne yaptın geldin bu kadar oksijen tükettin… Varlığının hakkını verebildin mi?” sorusunu sordu. İnsanın faydalı olabilme çabası üzerinde durarak, “Ben helallik isteyene çok dayanıksız bir insanımdır” dedi. Varlığına dair değerlendirmeler yaptı.

YAŞAM FİLOZOFİSİ VE İLİŞKİLERİ

Önder, hayatını anlamlandırmaya çalıştığını belirterek, geçmişteki hatalarını da itiraf etti. “Yanlışımız, eksiğimiz, noksanımız, benden artan dünyaya yeter hatamız” dedikten sonra, çocukları hakkında da düşüncelerini paylaştı. Torununun, kendisine utandıracak bir şey yapmadığına dair bir bakış açısına sahip olmasını istedi. İlişkiler üzerine önerilerde bulunarak, barışa olan inancının altını çizdi. “Söz konusu olan insan canı, boru değil. Bir diken batsan kıyameti koparıyorsun” diyerek toplumun hassasiyetine dikkat çekti.

BARİŞ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Önder, “Barışın emekçisiyiz, hamalıyız dedik” diyerek barışı tercih ettiğini vurguladı. Böylece, yaşam felsefesini ve insanlığa olan yaklaşımını dile getirirken, pişmanlık duymadığını ifade etti. “Eğer bir karınca kararınca hakkım geçmişse helal olsun. Son nefesimize kadar buna omuz vermeye devam edeceğiz” şeklinde düşüncelerini noktaladı. Önder’in açıklamaları, sağlık durumu ve yaşam felsefesi hakkında önemli bilgiler sundu.

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