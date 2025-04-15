Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

HASTANEA KALDIRILDI

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği bir kalp rahatsızlığından dolayı tedavi altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır.”

SAĞLIK DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Açıklamanın devamında, “Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir.” denildi. Ayrıca, gelişmelerle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılmaya devam edeceği belirtildi.