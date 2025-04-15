Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

DEM PARTİ’NİN HABERİ

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır.” denildi.

SALGIN DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Açıklamanın devamında, “İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” ifadeleri yer aldı. Önder’in durumu ile ilgili bilgiler, ilerleyen zaman içerisinde halkla paylaşılacak.