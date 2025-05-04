Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

BİLGİSİZLİK İLE UĞRAŞTI

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, “Celal’in Treni” filminde rol alırken yaşamını yitirdi. Filmin yönetmeni ve yapımcısı, Önder’in sete kattığı değerleri ve iz bıraktığı anıları paylaştı. Yapımcı Zafer Kaya, beklenmedik bir durumla yüz yüze kaldıklarını ifade etti. Önder, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Arkasında bıraktığı eserlerden biri de “Celal’in Treni” oldu. Bu film, sinema sektöründeki son adımı olarak öne çıkıyor.

FİLMİN ANLAM VE ÖNEMİ

2024 yapımı olan bu eser, Gökalp Yamen’in ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olmasının yanı sıra, Önder’in son filmi olarak da önem taşıyor. Yamen ve Seyit Ali Çelik’in yazdığı senaryoyu yapımcı Zafer Kaya hayata geçirdi. Film, Kars’ta film çekmeye istekli fakat maddi imkânları kısıtlı olan Celal’in hayalini, yaşadığı köy yaşamını dünyaya duyurma çabasını konu alıyor. Özellikle Sırrı Süreyya Önder’in mizahi performansı filmde büyük bir renk katıyor ve uluslararası festivallerde ödüller kazanıyor.

İNLİZ YAŞANTISI VE KAYBI

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, “Cannes World Film Festivali ile Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York’taki festivallerde ödüller kazandı” diyerek Önder ile çalışmanın getirdiği eşsiz deneyimden bahsetti. “Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu. Bu film benim ilk, onun ise son filmi olarak hem bir onur hem de derin bir hüzün” dedi. Yamen, Önder’in kurgu sürecinde sağladığı fikirlerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Ne yazık ki son halini göremedi. Beni burası olmamış, bir daha çek demeliydi” sözleriyle kaybını içten bir şekilde dile getirdi.

Yapımcı Zafer Kaya ise durumun beklenmedik olduğunu belirtti. “Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına olan inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı” diyerek duygularını paylaştı. Kaya, “Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde bir ifade ile sözlerini tamamladı.