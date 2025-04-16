Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı 12 saat sürdü

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER KALP KRİZİ GEÇİRDİ

DEM Parti İmralı Heyeti’nde bulunan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Önder, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ

Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder’in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu belirtti. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acil ameliyata alındı. Ameliyat, dün gece saat 23.35’te başladığı ve yaklaşık 12 saat sürdüğü ifade edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder’in, kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu açıklandı. Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Hastane açıklamasında, “Önder’e acil serviste 10 dakika süren kalp ve akciğer masajı yapıldı. Aort damarında yırtık tespit edildi. 23.05’te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur.” denildi.

AMELİYAT DETAYLARI

Açıklamada, Önder’in kalbindeki sağ koroner damara by-pass yapıldığı ve aort kapağının değiştirildiği bilgisi verildi. “Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyat süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta, sol yarısı ise iyi kasılmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

AORT YIRTIĞI NEDİR?

Aort, vücudun en büyük ve kalbin en önemli damarıdır. Aort yırtığı, damarın iç katmanlarında meydana gelen kanamanın olduğunu gösteriyor. Aort ameliyatları ise en riskli operasyonlar arasında bulunuyor.

SON DURUM VE BEKLENTİLER

Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi veren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın tamamlanmadığını belirtti. Doğan, “Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz.” dedi. Sağlık durumu gözetim altında olan Önder için umutlu olduklarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI VE PARTİ YETKİLİLERİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

SİYASİ ÇEVRELERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Ameliyat haberinin ardından, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri sosyal medya üzerinden geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun mesajları yayınladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve diğer siyasetçiler, Önder’in sağlık durumu için acil şifalar diledi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. Sinemacı, yönetmen ve senarist olan Önder, lisans eğitimini tamamladıktan sonra sinema dersleri vermeye başladı. 24. Dönemde İstanbul milletvekili seçilen Önder, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, bir çocuk babasıdır.

AORT YIRTILMASI BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

Aort yırtılmasının belirtileri arasında ani göğüs ağrısı, sırt ve omuza yayılan ağrı, bayılma veya bilinç kaybı, nefes darlığı ve hızlı nabız yer alıyor. Yüksek tansiyon, genetik damar hastalıkları ve travmalar, aort yırtılmasının başlıca nedenleri arasında bulunuyor. Tedavi, acil cerrahi müdahale ile yapılmakta ve zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabiliyor.