Sırrı Süreyya Önder’in Ameliyatı Uzun Sürdü

HASTALIK VE AMELİYAT SÜRECİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece İmralı Heyeti’nde yer alırken kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul’daki konutunda rahatsızlanınca, arkadaşları durumu bildirdi. Gece geç saatlerde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT DETAYLARI

Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder, ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale yapıldığını aktardı. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder acilen ameliyata alındı. Ameliyat süreci dün gece 23:35’te başladı ve yaklaşık 12 saat sürdü.

YOĞUN BAKIMDA TAKİP

Ameliyat sonrası Sırrı Süreyya Önder yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu belirtilirken, hayati tehlikesinin sürdüğü ifadeleri dikkat çekti. Açıklamada, Önder’e acil serviste yapılan 10 dakikalık kalp ve akciğer masajından sonra 23:05’te yeniden ritm bozukluğu yaşadığı belirtildi. Ameliyat sürecinde by-pass işlemi ve aort kapağı değişikliği yapıldığı aktarıldı.

AORT YIRTAĞI HAKKINDA BİLGİLER

Aort, vücudun en büyük ve kalbin en önemli damarıdır. Aort yırtığı, damarın iç katmanında kanamanın olması anlamına geliyor ve bu durumu tedavi etmek en riskli ameliyatlar arasında yer alıyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Önder’in sağlık durumu hakkında henüz ameliyatın bitmediğini söyledi. Doktorlardan alınan bilgiye göre, “Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz.” dedi. Doğan, umutlarını dile getirerek, “Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Ameliyat haberinin ardından birçok siyasi parti temsilcisi ve milletvekili, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları yayınladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARINDAN HASTANE ZİYARETİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, hastane önünde yaptıkları açıklamada, Önder’in acilen ameliyata alındığını belirtip, “Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Doktorların verdiği bilgiye göre ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz.” dediler.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

1962 yılında Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, sinemacı ve yazar olarak tanınmaktadır. Çeşitli dönemlerde TBMM’de milletvekili görevlerinde bulunmuş, mevcut olarak TBMM Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Aort yırtılması sonrasında gerçekleştirdiği ameliyatla tedavi süreci başlatılmıştır.

AORT YIRTILMASI NEDİR?

Aort yırtılması, aortun iç tabakasının yırtılması ile meydana gelen, son derece ciddi ve hayati risk taşıyan bir durumdur. Bu durumun belirtileri arasında ani ve keskin göğüs ağrısı, bayılma, nefes darlığı ve düşük tansiyon yer almakta. Tedavi genellikle acil ameliyat gerektiriyor ve acil müdahale yapılmadığı takdirde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.