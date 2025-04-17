Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu açıklandı

SON DAKİKA AMELİYAT

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski yüksek olan bir ameliyat geçirdi. 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı ile hastanenin acil ünitesine ulaştırılan Önder’in doktorları, acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını bildirdi.

HEKİMDEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Saat 12.20 itibarıyla yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, tansiyon probleminin olmadığını belirterek, Önder’in tedavilere olumlu yanıt verdiğini aktardı. “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.” ifadelerini kullanan Çiftçi, “Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir.” açıklamasında bulundu. Enfeksiyonun büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirten Çiftçi, “Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor.” dedi ve Önder’in sesleri duyup tepki verdiğini de sözlerine ekledi.

İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, umut verici iki gelişmeyi paylaştı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme görüldüğünü söyleyen Sağbaş, “Kanaması durdu gibi.” şeklinde açıklama yaptı. Sağbaş, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında bulunduğunu ve kızının yanına girdiğinde tepki verdiğini aktardı. Bu tepkilerin olumlu olduğunu vurgulayan Sağbaş, kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini ifade etti ve kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini belirtti. Kandaki asit oranının düşmeye başladığını belirten Sağbaş, “Ümit verici bir gelişme.” dedi.

DOKTOR HEYETİ YENİDEN KONTROL EDECEK

Bugün bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder’i kontrol etmek için gideceği bilgisi geldi. Önder’in sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme ise henüz yok.

KIZINDAN DÜYGULANDIRAN MESAJ

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba.” ifadesini kullandı. Kandemir, “Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.” açıklamasında bulundu. Paylaşımına devam eden Kandemir, “Gecenin bir yarısı ‘Mavra yapalım mı?’ diye mesaj at bana.” diyerek, Önder’in yaşam mücadelesine vurgu yaptı.

HASTANENİN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Siyasilerin hastaneye ziyaretleri devam ederken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Önder’in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu.” diye konuştu. Önder’in sağlığına kavuşmasını dileyen Kılıçdaroğlu, “Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur.” şeklinde konuştu.