Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyatı devam eden Önder’in sağlık durumu hakkında DEM Parti’den açıklama yapıldı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında bilgi yok. Ameliyat henüz bitmedi. Ameliyat öngörülen şekilde devam ediyor. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz.” dedi.

AORT DAMARINDA YIRTIK BULUNDU

DEM Parti’nin önceki gece yaptığı açıklamada, Önder’in aort damarında yırtık tespit edildiği belirtildi. Önder’in sağlık durumunun hastaneye kaldırıldığı saatlerde ciddi olduğu ifade edildi. Partinin açıklamasında, “TBMM Başkanvekilimiz ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23.00 itibarıyla İstanbul’da hastaneye kaldırılmıştır. Aort damarındaki yırtılma nedeniyle ameliyat devam ediyor, durumu ciddiyetini koruyor.” denildi.

DEVLET YETKİLİLERİ BİLGİ ALDI

İstanbul Valisi Davut Gül, hastane önünde Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gül’den bilgi aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefonla görüştü. Bakırhan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder’in son durumu hakkında bilgi aldı.

DEM PARTİ YETKİLİLERİ HASTANEDE

Gelişme üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu ile bazı milletvekilleri İstanbul’a gittiler. Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder’in tedavi gördüğü hastaneye geldi. Hatimoğulları, “Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla hastaneye getirildi. Aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz.” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Ameliyat haberinin duyulmasıyla birlikte, DEM Parti başta olmak üzere birçok siyasi parti temsilcisi ve milletvekili, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı. Önder’in sağlık durumu hakkında yeni duyuruların önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülüyor.” ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. Sinemacı, Yönetmen, Senarist olan Önder, lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği yaptı; çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Hem senaryosunu yazıp yönettiği hem de uyarlamasını yaptığı filmleri bulunuyor. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçilmiş olup, hâlâ TBMM Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

AORT YIRTILMASI NEDİR?

Aort yırtılması, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılması sebebiyle oluşan ciddi bir tıbbi durumdur. Bu yırtılma, kanın damar duvarının katmanları arasında ilerlemesine neden olup, damar duvarında ikinci bir kanal oluşmasına yol açar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aort yırtılmasının belirtileri ani başlar ve şiddetli ağrılarla kendini gösterir:

– Göğüste yırtılır tarzda ani, keskin bir ağrı

– Ağrının sırt, omuz veya boyna yayılması

– Bayılma veya bilinç kaybı

– Nefes darlığı, terleme, mide bulantısı

– Düşük tansiyon ve hızlı nabız

NEDENLERİ NELERDİR?

Aort yırtılmasının en sık nedeni yüksek tansiyondur. Diğer nedenler arasında genetik damar hastalıkları, ateroskleroz, travmalar ve kalp kapak hastalıkları yer alır.

TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?

Aort yırtılması acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Zamanında müdahale edilmezse durum ölümcül olabilir. Tedavi genellikle acil açık kalp ameliyatı ile yapılır; yırtılan kısmın çıkarılıp yerine yapay damar konulması ve yoğun bakımda takip ve destek tedavisi uygulanır.