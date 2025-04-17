Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu İyileşiyor

GEÇİRDİĞİ AMELİYAT

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oldukça yüksek hayati riski bulunan bir ameliyat geçirdi. 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırılan Önder, doktorlar tarafından yapılan müdahale ile acil serviste yaklaşık 10 dakika boyunca süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığı belirtildi.

SON DURUMU VE AÇIKLAMALAR

Saat 12.20’de doktorlardan yeni bir açıklama geldi. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, tansiyon probleminin olmadığı ve Önder’in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini ifade etti. Çiftçi, “Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var.” sözlerini kullandı. Ayrıca enfeksiyon konusunda endişelerin olduğunu belirten Çiftçi, “Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor.” dedi ve Önder’in sesleri duyarak tepki verdiğini aktardı.

ÜMİT VEREN GELİŞMELER

Önder’i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, umut veren iki olumlu gelişmeyi aktardı. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme olduğunu ifade eden Sağbaş, “Kanaması durdu gibi.” dedi. Sağbaş, Önder’in kendi kendine nefes alma çabasında olduğunu ve kızının yanına girdiğinde tepki vermesinin olumlu olduğunu belirtti. Ancak kalbin sağ tarafında basmama olayının devam ettiğini de kaydetti. Ayrıca kan değerlerinin biraz daha iyiye gittiğini ve kandaki asit oranının düşmeye başladığını vurguladı, “Ümit verici bir gelişme.” diye ekledi.

DOKTOR HEYETİ KONTROL EDECEK

Bugün bir doktor heyetinin Sırrı Süreyya Önder’i kontrol etmek üzere hastaneye gitmesi bekleniyor. Önder’in sağlık durumuna dair şu an için yeni bir gelişme bulunmuyor.

KIZINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Mesajına “En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba.” diyerek başlayan Kandemir, “Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın? Babam duaya inanır, dua edin.” dedi.

SİYASİ ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Önder’in hastanede tedavi gördüğü süre içinde siyasilerin ziyaretleri devam ediyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Uyutma süresini 5 güne çıkartmışlar, bu ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu.” diyerek, Önder’in sağlık durumu ile ilgili olumlu gelişmelere vurgu yaptı. “Belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur.” sözleriyle destek verdi.