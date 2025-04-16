Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumu Kritik! Ameliyat 12 Saat Sürdü

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Verilen bilgilere göre, Önder, dün gece 23.05 sıralarında kalbi durmuş bir şekilde hastaneye getirildi. İlk olarak iki kez kalp masajı yapıldı ve ardından önemli bir ameliyat süreci başladı.

AMELİYATTAKİ ZORLUKLAR

Doktorlar, bugün saat 12.00 itibarıyla Önder’in sağlık durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi: “Muhtemelen hem aort yırtılması hem kalp krizi yaşadı. Operasyon 12 saat sürdü ve aort kapağı değiştirildi. Şu ana kadar gördüğümüz en zor durumlardan biriydi. Önder, ölüm riski son derece yüksek bir ameliyat geçirdi. Kalbinin sağ kısmında kasılma yok. En çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Nörolojik durumuna ilişkin ilerleyen süreçte açıklama yapacağız. Uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerin takibini yapıyor, tedaviyi düzenliyoruz.”

RAHATSIZLANDIĞI AN

Önder, İstanbul’daki evinde rahatsızlandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, Önder dün gece ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Ali Fuat Önder, sırrı Süreyya Önder’in ambulanstayken ve ameliyata alınırken iki kez kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini aktardı. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık tespit edilen Önder, acilen ameliyata alındı. Ameliyat dün gece 23.35’te başladı.

YOĞUN BAKIMDA

Ameliyat 12 saat sürdü ve Önder, yoğun bakıma alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu belirtilen Önder’in hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Hastaneye gelen açıklamalarda, Önder’e acil serviste 10 dakika süresince kalp ve akciğer masajı yapıldığı belirtildi. “Takiben 23.05’te yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur.” şeklinde ifadelere yer verildi.

AMELİYAT SONUCU

Hastane açıklamasında, Önder’in kalbindeki sağ koroner damara by-pass işlemi yapıldığı ve aort kapağının değiştirildiği belirtildi. Ancak açıklamada, “Bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta, sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir.” denildi.

AORT YIRTILMASI NEDİR

Aort vücudun en büyük ve kalbin en önemli damarıdır. Aort yırtığı, damarın iç katmanlarındaki kanamanın olması anlamına geliyor ve aort ameliyatları, en riskli ameliyatlar arasında yer alıyor.

SON DURUM VE BEKLENTİLER

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son açıklama DEM Parti Sözcüsü tarafından yapıldı. Ameliyatın henüz bitmediğini belirten Sözcü, “Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz.” dedi.

Sözcü, Önder’in geçmişte zor zamanlar geçirdiğini ve bu zorlu ameliyattan başarılı bir şekilde çıkacağına inandıklarını ifade etti. “Umutla bekliyoruz, iyi haberler vermeyi umuyoruz.” şeklinde açıklamalar yaptı.

HASTA BİLGİLERİ VE ZİYARETLER

DEM Parti’den yapılan ilk açıklamada, Önder’in aort damarındaki yırtığın tespit edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. İstanbul Valisi de ameliyat sürecinin sürekliliğini takip ettiğine dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi liderler de Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun mesajları gönderildi.

Bu gelişmeler sonrasında, DEM Parti eş genel başkanları ve partili milletvekilleri Önder’in tedavi gördüğü hastaneye gelerek destek amaçlı bulundular. Siyasi çevrelerden bunun yanı sıra çok sayıda geçmiş olsun mesajı ve destek iletildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman’da doğdu. Sinema yönetmeni ve senarist olarak tanınan Önder, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış ve sinema dersleri vermiştir. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili olarak görev yapmış olan Önder, hala TBMM Başkanvekilliği sürecindedir. 1 çocuk babasıdır.

AORT YIRTILMASI HAKKINDA BİLGİ

Aort yırtılması, kalpten çıkan en büyük atardamar olan aortun iç tabakasının yırtılmasına bağlı son derece ciddi bir durumdur. Belirtileri arasında ani ve keskin göğüs ağrısı, bayılma, nefes darlığı gibi bulgular yer alır. Yüksek tansiyon, genetik damar hastalıkları ve kalp kapak hastalıkları gibi etkenler bu duruma yol açabilir. Tedavi acil cerrahi müdahale ile yapılmaktadır.