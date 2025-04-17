AMELİYAT GEÇİRDİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam yaşadığı kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder’in aort damarının yırtıldığı bilgisi verildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin hala devam ettiği belirtildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Halen yoğun bakımda tedavisine devam edilen Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı. Önder’in, kalp krizi geçirmeden önce yalnız başına Beyoğlu’nda bir restorana gittiği öğrenildi. Burada yemek yiyen Önder’in, ardından restorandan ayrılırkenki anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Restorana giriş yaptığı zaman keyifli fakat yorgun görünüyordu. Çalışanlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Önder’in restoranda yaklaşık yarım saat kaldığı kaydedildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaşma durumu yaşandı.