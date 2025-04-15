Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı geçirerek tedavi altına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN GÜNCEL BİLGİ

Önder’in durumu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.” denildi.

VALİ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Gül, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.