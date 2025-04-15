Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in kalp problemi geçirerek hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Parti yetkililerinin yaptığı açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.” ifadesi yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN GÜNCELLEME

Önder’in sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlığın duyurusunda, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir.” sözleri kaydedildi.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Gül, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.” dedi.