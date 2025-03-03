Sırrı Süreyya Önder: Öcalan’ın Şartı Yoktur

HAREKETE GEÇEN TARİHİ ANLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı ile Türkiye’de tarihi anlar yaşanıyor. Terörsüz Türkiye amacını güden bu sürecin başlangıcı, MHP lideri Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiyesi için yaptığı çağrıyla oldu. DEM Parti heyeti, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez bir araya gelerek kamuoyuna mesajını duyurdu. PKK’nın kendini feshetmesi talebi sonrası yapılan açıklamalar dikkat çekiyor; bu açıklamalardan biri de DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’den geldi.

ÖCALAN’DAN HERHANGİ BİR TALEP YOK

Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu programda konuk olan Önder, İmralı’daki görüşmelere dair bilinmeyenleri yanıtladı. Önder, “Öcalan’ın bir talebi olmadı” diyerek, “Ön şart ya da sonrasında şu şart diye bir şey yok. Bunu bütün bir şerefimle söylüyorum. Şerefim üzerine temin ederim ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok” ifadelerini kullandı. Sürecin ne olduğuna dair soruya yanıt olarak Önder, “Yani bu bir adımdı, atıldı. Bu çağrı metni bir bölümün sonucuydu” şeklinde konuştu.

GELECEK ADIMLARIN ÖNEMİ

Bundan sonraki süreç hakkında bilgi veren Önder, yürütülecek süreç için “teknik, altyapı, hukuki bir takım enstrümanlara ihtiyaç var. Bunlar da bu sürecin şartı değildir. Ama gereğidir” dedi. İlk aşamanın başarıyla tamamlandığını belirten Önder, “İlk aşama bu işin yüzde 50’sinden fazlasıdır. İlk aşama, hayati olan en önemli kısımdı. Çünkü herkes bir irade beyanında bulundu. Bundan sonrası bu süreci birlikte örme zamanı” diyerek gelecekte atılacak adımlara dikkat çekti.