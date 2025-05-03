Sırrı Süreyya Önder Vefat Etti

HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

Türkiye’nin sevilen siyasetçisi, sinemacı ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği sebebiyle bugün saat 16.10’da vefat etti. 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Önder için hastane resmi bir açıklama yaptı. İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi, 3 Mayıs 2025 tarihinde Önder’in vefat ettiğini duyurdu. Önder, 15 Nisan 2025’te geçirdiği kalp krizi ve aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 12 saat süren zorlu bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

HASTANE AÇIKLAMALAR YAPTI

Florence Nightingale Hastanesi’nin 3 Mayıs 2025 tarihli açıklamasında, “Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15 NİSAN 2025 tarih ve saat 22.41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen ‘Aort Diseksiyonu’ tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 3 Nisan tarih ve saat 16.10’da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı. Hastane, Önder’in nörolojik durumu son günlerde kötüleştiğini ve beyin ödemi ile refleks kaybının tedaviye yanıt vermediğini daha önce belirtmişti.

SAĞLIK SÜRECİNE DAİR BİLGİLER

Önder, 15 Nisan akşamı Beşiktaş’taki evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansta kalbi duran Önder, acil serviste 10 dakika süren kalp-akciğer masajıyla hayata döndürüldü. Aort damarındaki yırtık tespit edildikten sonra by-pass ve aort greftleme ameliyatı yapıldı. ECMO (kalp destek cihazı) ile desteklenen Önder’in durumu, 28 Nisan’da nörolojik olarak kötüleşmiş, beyin ödemi artmıştı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Başka bir kırılma noktasına geldik” derken, Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Mucize peşindeyiz” açıklamasıyla umutlarını dile getirmişti. Ancak, Önder’in durumu ne yazık ki kurtarılamadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman’da doğan Önder, Türkmen kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası, Türkiye İşçi Partisi’nin Adıyaman kurucularından Ziya Önder’di. Genç yaşta babasını kaybeden Önder, çeşitli işlerde çalışarak ailesine destek oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim alırken 1980 darbesi nedeniyle 12 yıl hapis yattı. “Beynelmilel” filmiyle sinemada ödüller kazanan Önder, 2011’de BDP destekli bağımsız milletvekili olarak seçildi. 2013-2015 çözüm sürecinde İmralı heyetinde yer aldı. Mizahı, barış çabaları ve halkla iç içe duruşu ile tanınan Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu.