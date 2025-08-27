Şişhane Metro İstasyonu Kapatılmadı!

MEDYA İDDİALARI ASILSIZ

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Ancak bu ifadeler gerçeği yansıtmıyor.

GÜVENLİK AMAÇLI İKİ ÇIKIŞ KAPALI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, etkinlik sırasında güvenlik kontrollerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışının kullanıma kapatılacağını duyurdu.

DİĞER ÇIKIŞLAR DEVAM EDİYOR

Şişhane Metro Durağı’na ait diğer çıkışlar ise normal şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Çeşitli medya kuruluşlarında ve sosyal medya mecralarında “CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı” şeklinde verilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için; Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağına ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”