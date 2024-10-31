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“Sisi, Erdoğan’ı 29 Ekim’de Tebrik Etti”

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CUMHURBAŞKANI SİSİ’DEN TEBRİK MESAJI

Mısır resmi haber ajansı MENA’nın bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen 29 Ekim resepsiyonunda Mısır Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Husam Zater, Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve Mısır Dışişleri Bakanı’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Vali Hamid yer aldı.

Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, yaptığı konuşmada, “Mısır ile Türkiye arasındaki işbirliği büyüyerek gelişecektir” diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerleyeceğini vurguladı.

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