Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, PKK/KCK silahlı terör örgütünün büyük şehirlerdeki etkisini artırma hedefiyle gerçekleştirdiği “kent uzlaşısı” faaliyetlerine odaklanıyor. Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ve örgütün siyasal alandaki sorumlusu olduğu iddia edilen Azad Barış ile bağlantılı olduğu belirtilen HDK üyesi Hunav Altun hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

EBRU ÖZDEMİR’İN TESLİM OLMASI

Firari durumda bulunan Ebru Özdemir, soruşturma süreci içerisinde teslim olarak gözaltına alındı. Elde edilen bilgiler, soruşturmanın detayları ve gelişmelerin nasıl ilerleyeceği hakkında yeni ipuçları sunabiliyor.