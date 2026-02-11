Şişli Belediye Başkanı Tahliye Oldu Ama Cezaevinde Kalacak

sisli-belediye-baskani-tahliye-oldu-ama-cezaevinde-kalacak

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISI İÇİN TAHLİYE KARARI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında “Kent Uzlaşısı” davası çerçevesinde tahliye kararı alınmış bulunuyor. Ancak, Resul Emrah Şahan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olması nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edeceği ifade ediliyor.

KENT UZLAŞISI SORUŞTURMASI GÖZALTIYLA BAŞLADI

Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve pek çok belediye yöneticisinin gözaltına alındığı 19 Mart tarihinde “Kent Uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmış ve tutuklanma sürecinin ardından “terör” suçlamasıyla görevden alınarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atanmıştı.

10 AYDA İDDİANAME HAZIRLANMASI BEKLENİYORDU

“Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve Ebru Özdemir, 10 ay boyunca iddianamenin hazırlanmasını beklemişti. Aynı soruşturma sürecinde tutuklanan Mahir Polat ise 9 Nisan 2024’te ciddi sağlık sorunları nedeniyle ev hapsiyle tahliye edilmişti. Resul Emrah Şahan, ayrıca 12 Eylül 2025 tarihinde İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

