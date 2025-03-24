Şişli Belediyesi’nde Sabah Hareketliliği

ŞİŞLİ’DE POLİS OPERASYONU

Şişli’de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşanıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde görevden alınmasının ardından polis ekipleri, belediye binasında kapsamlı bir arama faaliyetini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak atandığını duyurdu.

BELEDİYE BİNASINDA DETAYLI ARAMA

Erken saatlerde Şişli Belediyesi’ne gelen çok sayıda polis ekibi, bina içinde detaylı bir arama çalışması yürütüyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, ekipler tüm katları tek tek tarıyor ve özellikle üst katlara erişim kısıtlanmış durumda. Belediyenin çalışanlarının hareket alanı daraltılırken, bina çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Arama sürecinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

KAYYUM ATAMASI NİHAİLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Resul Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in kayyum olarak görevlendirildiği kaydedildi. Ertürkmen’in gün içinde belediye binasına gelerek resmen göreve başlaması planlanıyor.

CHP’DEN SERT TEPKİ

CHP’li bir grup, gece boyunca Şişli Belediyesi binasında nöbet tutarak kayyum kararına karşı çıkan açıklamalar yaptı. “Şişli Belediyemizdeyiz, kayyuma teslim olmayacağız” şeklinde bir mesaj veren partililer, demokratik süreçlerin yok sayıldığını iddia etti. Sabah saatlerinde de bu nöbet devam etti.

CHP’Lİ BAŞARIR’DAN CUMHURİYET MENSUBU MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda, “Saat 09.00’da kayyum geliyor” diyerek durumu takip ettiğine dikkat çekti. Başarır’ın bu ifadesi, Şişli’deki gelişmelerin gün boyu gündemde kalacağını gösteriyor.

SORUŞTURMA VE GÖREVDEN ALMA SÜRECİ

İstanbul’da başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu yolsuzluk ve terör soruşturması, Şişli’yi de kapsıyor. Kent uzlaşısı protokolü kapsamında yürütülen soruşturmada, İmamoğlu hakkında tutuklama kararı alınırken, aynı kapsamda Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan da terör suçlamasıyla görevden alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı, kayyum atama kararını devreye soktu.