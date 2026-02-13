Şişli Cinayetleri: İkinci Kurban Ergashalieva’nın Vahşeti Ortaya Çıktı

ŞİŞLİ’DE CİNAYETLER ARASINDAKİ BAĞ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Şişli’de bir hurda toplayıcısının çöp konteynerinde bulduğu Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’nın cinayeti üzerindeki sır perdesi her geçen gün aralanıyor. İstanbul polisi, Khakımova’nın öldürüldüğü evde yaptığı incelemelerde, 23 Ocak’tan beri kayıp olan 32 yaşındaki Ergashalieva Sayyora’nın da aynı konutta vahşice katledildiğini ortaya çıkardı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN VEKANITLAR

Polis ekipleri, Ümraniye’deki evin çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceleyerek daya korkutucu bir zaman çizelgesi ortaya çıkardı: 23 Ocak günü, Ergashalieva Sayyora eve girerken, hemen ardından tutuklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) da aynı adrese girdi. 24 Ocak’ta şüpheliler, gün boyunca evden siyah çöp poşetleriyle defalarca çıkış yaptı. Aynı gün, son olarak beyaz bir valizle evden ayrılarak taksiyle Fatih’e gitti ve valizi bir konteynere bırakarak Marmaray ile olay yerinden kaçtı.

KATLİAMIN İTİRAFI

Khakımova cinayeti nedeniyle cezaevinde olan iki zanlı, savcılık talimatıyla yeniden sorgulandı. Yapılan sorguda, şüpheliler; Sayyora’yı da aynı evde kesici aletle öldürdüklerini ve cesedini parçalara ayırarak farklı konteylere attıklarını itiraf etti. Araştırmalarda, katiller ile kurbanların yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadığı ve G.A.K. ile Sayyora arasında bir gönül ilişkisi olduğu belirlendi. Cinayetlerin arkasındaki motivasyonun belirlenmesi için soruşturma sürdürülüyor. D.A.U.T. ve G.A.K. hakkında “Kasten Öldürme” suçundan yeni bir dosya açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, polis ekipleri, konteynerlere atılan ceset parçalarının bulunması için çalışmalarını devam ettiriyor.