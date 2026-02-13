Şişli Cinayetleri: İkinci Kurban Ergashalieva’nın Vahşeti Ortaya Çıktı

sisli-cinayetleri-ikinci-kurban-ergashalieva-nin-vahseti-ortaya-cikti

ŞİŞLİ’DE CİNAYETLER ARASINDAKİ BAĞ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Şişli’de bir hurda toplayıcısının çöp konteynerinde bulduğu Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’nın cinayeti üzerindeki sır perdesi her geçen gün aralanıyor. İstanbul polisi, Khakımova’nın öldürüldüğü evde yaptığı incelemelerde, 23 Ocak’tan beri kayıp olan 32 yaşındaki Ergashalieva Sayyora’nın da aynı konutta vahşice katledildiğini ortaya çıkardı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN VEKANITLAR

Polis ekipleri, Ümraniye’deki evin çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceleyerek daya korkutucu bir zaman çizelgesi ortaya çıkardı: 23 Ocak günü, Ergashalieva Sayyora eve girerken, hemen ardından tutuklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) da aynı adrese girdi. 24 Ocak’ta şüpheliler, gün boyunca evden siyah çöp poşetleriyle defalarca çıkış yaptı. Aynı gün, son olarak beyaz bir valizle evden ayrılarak taksiyle Fatih’e gitti ve valizi bir konteynere bırakarak Marmaray ile olay yerinden kaçtı.

KATLİAMIN İTİRAFI

Khakımova cinayeti nedeniyle cezaevinde olan iki zanlı, savcılık talimatıyla yeniden sorgulandı. Yapılan sorguda, şüpheliler; Sayyora’yı da aynı evde kesici aletle öldürdüklerini ve cesedini parçalara ayırarak farklı konteylere attıklarını itiraf etti. Araştırmalarda, katiller ile kurbanların yaklaşık bir ay boyunca aynı evde yaşadığı ve G.A.K. ile Sayyora arasında bir gönül ilişkisi olduğu belirlendi. Cinayetlerin arkasındaki motivasyonun belirlenmesi için soruşturma sürdürülüyor. D.A.U.T. ve G.A.K. hakkında “Kasten Öldürme” suçundan yeni bir dosya açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca, polis ekipleri, konteynerlere atılan ceset parçalarının bulunması için çalışmalarını devam ettiriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.