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Şişli’deki Saldırganlar Edirne’de Yakalandı

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İSTANBUL’DA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir evde gerçekleşen silahlı saldırının failleri Edirne’de yakalandı. Olay, Kuştepe Mahallesi’nde 6 Nisan gecesi meydana geldi. Maskeli saldırganlar, beş katlı binanın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer ile hamile olan Kader Küçükcoşkun’u silahla vurdu. Bu silahlı saldırı sırasında iki kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, polis ekibi saldırganları yakalamak için hemen bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın dört şüphelisinin Edirne’de bir göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

GOÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜYLE YAKALANDILAR

Uzunköprü’de gerçekleştirilen bir operasyonda, A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüphelilerin yanı sıra aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S.’nin yakalandığı bilgisi verildi. Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelilerinin İstanbul’a getirildiğini belirtti. Ayrıca göçmen kaçakçısı M.S.’nin adliyeye sevk edildiğini de ekledi.

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