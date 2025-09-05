Şişli’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN ÇIKTI

Dün saat 15.40 civarında Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda bir yangın meydana geldi. Otların arasında çıkan yangın, kısa süre içinde ağaçlara sıçradı. Olaya tanıklık edenler, hemen itfaiye ekiplerine bildirimde bulundu.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Alevlere hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışmaları için bölgede uzun süre kalan ekipler, çevrede yeni bir yangın çıkma olasılığına karşı dikkatli davrandı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ağaçların altında ateş yakan M.T. isimli 40 yaşındaki şahsı gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri tamamlandığında ‘Kasten yangına sebebiyet verme’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek. M.T.’nin ateş yaktığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.