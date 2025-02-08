Sivas, Nüfusu En Çok Azalan İl Oldu

NÜFUS AZALMASI VE ARTILARI ÜZERİNE VERİLER

TÜİK’in açıkladığı 2023 yılı nüfus verilerine göre, Sivas’ın nüfusu 2023 yılında 650 bin 401 olarak belirlenmişken 2024 yılında bu sayı 637 bin 7’ye gerilemiş bulunuyor. Bu durumla birlikte Sivas, 2024 yılında 13 bin 394 kişi ile en fazla nüfus kaybı yaşayan il konumuna geldi. Sivas’ı sırasıyla 11 bin 437 kişi ile Ağrı ve 10 bin 959 kişi ile Siirt takip ediyor.

NÜFUS ARTIŞINDA BAŞBAKANLIĞA GÖRE SIRA

2024 yılında en fazla nüfus artışı yaşayan şehir ise 60 bin 567 kişi ile Ankara oldu. Ankara’nın ardından 45 bin 678 kişi ile İstanbul, 29 bin 229 kişi ile Gaziantep ve 27 bin 99 kişi ile Kocaeli sıralandı. Bu veriler, Türkiye’nin nüfus dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip.