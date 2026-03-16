Sivas’ta 15 Yaşındaki Çocuk İki Aile Üyesini Öldürdü

SİVAS’TA KAN DONDURAN SİLAH SESLERİ

Sivas’ın Merkez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bir apartman dairesinden gelen silah sesleri, vatandaşları harekete geçirdi. İhbarın ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BABA VE AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, içeri girmeleriyle birlikte kanlar içinde yerde yatan üç kişiyle karşılaştı. Yapılan ön incelemede, baba ve büyük oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kendisi ağır yaralı olan babaanne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak 15 yaşındaki bir çocuğun, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındığı bilgisi alındı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri devam ederken, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gündem

Gündem

Liverpool İle Tottenham Beraberlikte Düğüm Çözülemedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Tottenham ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle 1-1 eşitliği sağladı.
Gündem

İlber Ortaylı’nın Unutulmaz Vasiyeti Ortaya Çıktı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyetlerinden biri gerçekleştirildi; Üsküdar Çinili Camii imamı Almanya'da, tarihçi için sela okudu.
Gündem

Suriye’de Sığınmacı Kamplarında Taşkın Tehlikesi

Halep'te yoğun yağışlar ve rejim güçlerinin saldırıları, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadır kamplarını su basarak zor durumda bıraktı.
Gündem

Samsunspor, Kayserispor’u Son Dakikada 2-1 Yendi

Samsunspor, Süper Lig 26. haftasında Kayserispor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.