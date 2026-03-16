Sivas’ta 15 Yaşındaki Çocuk İki Aile Üyesini Öldürdü

SİVAS’TA KAN DONDURAN SİLAH SESLERİ

Sivas’ın Merkez ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bir apartman dairesinden gelen silah sesleri, vatandaşları harekete geçirdi. İhbarın ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

BABA VE AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, içeri girmeleriyle birlikte kanlar içinde yerde yatan üç kişiyle karşılaştı. Yapılan ön incelemede, baba ve büyük oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kendisi ağır yaralı olan babaanne ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak 15 yaşındaki bir çocuğun, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındığı bilgisi alındı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri devam ederken, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.