Sivas’ta Doktor Ömer Yılmaz’ın Vefatı Tüm Şehri Üzdü

SIVAS’TA BİR ÜZÜNTÜ!

Sivas’ta hüzünlü bir gelişme yaşandı. Divriği Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, muayene esnasında rahatsızlanarak fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz’a hastanede derhal müdahale gerçekleştirildi. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Yılmaz, hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Merhum Yılmaz için görev yaptığı hastanede bir tören düzenlendi. Törene ilçe protokolünün yanı sıra sağlık çalışanları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Sevenleri, Yılmaz’ın hatırasını anmak için bir araya geldi.

NAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan törenin ardından, Yılmaz’ın cenazesi Divriği Aile Kabristanlığı’na götürüldü ve burada defnedildi. Bu acı olay, tüm Sivas halkını derinden etkiledi.