Sivas’ta Doktor Ömer Yılmaz’ın Vefatı Tüm Şehri Üzdü

sivas-ta-doktor-omer-yilmaz-in-vefati-tum-sehri-uzdu

SIVAS’TA BİR ÜZÜNTÜ!

Sivas’ta hüzünlü bir gelişme yaşandı. Divriği Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, muayene esnasında rahatsızlanarak fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yılmaz’a hastanede derhal müdahale gerçekleştirildi. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Yılmaz, hayata döndürülemeyerek yaşamını yitirdi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Merhum Yılmaz için görev yaptığı hastanede bir tören düzenlendi. Törene ilçe protokolünün yanı sıra sağlık çalışanları ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Sevenleri, Yılmaz’ın hatırasını anmak için bir araya geldi.

NAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan törenin ardından, Yılmaz’ın cenazesi Divriği Aile Kabristanlığı’na götürüldü ve burada defnedildi. Bu acı olay, tüm Sivas halkını derinden etkiledi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Münih konferansında bölgesel istikrar ve diplomasi üzerinde durarak, savaşın getirilerinin olmadığını vurguladı ve sorunların dış müdahale olmadan çözülebileceğini ifade etti.
Gündem

Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Fatih Terim, sosyal medya videisinde "Çok yakında" mesajıyla dikkat çekerek, bazı kişilere önemli hatırlatmalarda bulunacağını duyurdu.
Gündem

Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 25 milyar dolar olduğunu, bunun çoğunun altın ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Altın hariç cari açığın ise milli gelire oranı yüzde 1,3-1,4 seviyesine düştü.
Gündem

Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

Ücretsiz seyahat desteği, resmi düzenlemeyle toplu taşıma esnafına sağlanan gelir desteğini yüzde 30 artırarak İstanbul ve Ankara'da araç başına ödemeyi 8 bin 73 TL'ye yükseltti.
Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflığı sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmazlar için zorunlu hale getiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.