Sivas’ta Polis Takipte Kaza Geçirdi

OLAYIN DETAYLARI

Sivas Kemal İbni Humam Caddesi’nde akşam saatlerinde bir kaza gerçekleşti. Polis memurları F.D. ve T.D., F.D.’nin kullandığı motosikletle bir şüpheli aracı takip ederken, karşı yönden gelen H.H.Ö.’nün kullandığı 32 LK 278 plakalı Fiat marka ticari araçla çarpıştı.

YARALANAN POLİSLERİN DURUMU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.