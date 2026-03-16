Sivas’ta Silahlı Saldırı: 15 Yaşındaki Çocuk Gözaltında

SİVAS’TA KANLI OLAY

Sivas’ın Merkez ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinden silah seslerinin gelmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, daireye girildiğinde içeride kanlar içinde yatan üç kişiyle karşılaştı.

BABA VE AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ, BABAANNE AĞIR YARALI

Yapılan ilk incelemelerde, baba ve büyük oğlunun olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralanan babaanne ise, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak 15 yaşındaki bir çocuğun cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldı.