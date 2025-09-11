Sivas’taki Ahşap Üretim Fabrikasında Yangın

YANGIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE ÇIKTI

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi 1’inci kısımda bulunan ahşap üretim fabrikasında meydana geldi. Nedeninin henüz belirlenemediği yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrika içerisindeki ahşap malzemelerin bir kısmı zarar gördü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.