Sivasspor – Beşiktaş Maç Detayları ve Kadrolar

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR’A KONUK OLUYOR

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Beşiktaş ile Sivasspor, ligdeki 38. karşılaşmalarında mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı öncesinde hafta içinde iki oyuncunun takımdan ayrıldığı bir süreç yaşamış durumda. Ndour ve Al-Musrati, takımla yollarını ayırdı. Mücadele, BG Grup 4 Eylül Stadı’nda 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

MAÇIN YAYINI

Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Beşiktaş’ın muhtemel kadrosu şu şekilde: Mert Günok, J. Svensson, F. Uduokhai, A. Masuaku, Emirhan Topçu, Salih Uçan, M. Rashica, A. Chamberlain, Ernest Muçi, G. Fernandes, Semih Kılıçsoy. Sivasspor ise şu oyuncularla sahada yer alacak: Ali Şaşal Vural, Q. Menig, Alaaddin Okumuş, N. Sonko, Ziya Erdal, C. Charisis, S. Moutoussamy, Tolga Ciğerci, A. Turgunbayev, R. Manaj, Bekir Böke.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİK OYUNCULAR

Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına birçok eksikle çıkmak zorunda kalacak. “Kara kartal”da sarı kart cezalısı olan Rafa Silva yanı sıra sakatlıkları bulunan oyuncular Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal, kadroda yer alamayacak. Ayrıca, Beşiktaş’ta üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, Sivasspor maçı öncesinde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

SİVASSPOR’DA SAKATLAR

Sivasspor takımı, karşılaşma için hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı oyuncular Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.