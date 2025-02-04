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Spor

Sivasspor Deplasmanda Başarısız, Evinde Başarılı

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MAÇ KAYBI ANALİZİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Eyüpspor’a 1-0 yenilen Net Global Sivasspor, iç sahada sergilediği başarılı performansa rağmen dış saha maçlarında istediği sonuçları almayı başaramadı. Ligdeki geride kalan döneminde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşamış olan kırmızı-beyazlı ekip, evinde 16 puan toplarken deplasmanda yalnızca 7 puan elde edebildi.

EV SAHİBİ PERFORMANSI

Sivasspor, evinde oynadığı maçlarda Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor’u 3-2, Çaykur Rizespor’u 2-1 ve Bellona Kayserispor’u 5-2 gibi sonuçlarla mağlup etti. Ayrıca, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile golsüz beraberlikler elde etti. Reeder Samsunspor ile de bir 0-0’lık sonuçla sahadan ayrıldı. Bunun yanı sıra, Corendon Alanyaspor karşısında 1-1’lik eşitlik sağladı.

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