Spor

Sivasspor-Göztepe Maçında Çarpışma Vakaları

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MAÇIN BAŞLANGICINDA TALEHSİZ ANLAR

Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor, evinde Göztepe’yi konuk etti. Maçın başında talihsiz bir olay yaşandı. Sivasspor’un golcüsü Rey Manaj, karşılaşmanın 3. dakikasında Göztepeli Koray Günter ile kafa kafaya çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Rey Manaj’ın yaşadığı sakatlık sonrası sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Sakatlanan Manaj, ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan Rey Manaj’ın bilincinin açık olduğu bildirildi.

SİVASSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sivasspor’un yaptığı resmi açıklamada, “Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

REY MANAJ’IN YERİNE GİRENLER DE SAKATLANDI

Sivasspor’da Rey Manaj’ın yerine oyuna giren Veljko Simic, 28. dakikada takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile çarpıştı ve o da hastaneye kaldırıldı. Veljko Simic’in kaşında büyük bir yaralanma olduğu bilgisi alındı.

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