Sivasspor Pankartı Gündem Oluşturdu!

DOĞUM TEMALI PANKART FUTBOLDA ÖNE ÇIKTI

Normal doğuma yönelik teşvik kampanyaları, futbol sahalarında da kendini gösterdi. Sivasspor, Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya “Doğal olan normal doğum” yazılı bir pankartla çıktı. Bu pankart, sosyal medyada büyük yankı buldu. Kullanılan paylaşımlarda, pankartın cinsiyetçi olduğu ve bilimsel olarak eleştirildiği öne sürüldü.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili ilk yorumunu yaparak, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşen aşı programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sivasspor futbolcularının Fenerbahçe maçı öncesinde taşıdığı “Doğal olan normal doğum” pankartı hakkında gelen bir soru üzerine Bakan Memişoğlu, “Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?” şeklinde bir yanıt verdi.