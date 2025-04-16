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Sivil Polis Aracı, Yola Fırlayan Ata Çarptı

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KAZA HAVAALANINDA YAŞANDI

Kaza, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kavşağı’nda gerçekleşti. 27 AOU 719 plakalı sivil polis aracı seyir halindeyken, aniden yola fırlayan başıboş bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at, polis aracının ön camından içeri girdi.

KAZADA YARALILAR VAR

Aldığı darbeyle at hayatını kaybederken, kazada polis memurları Sefa A. ve Ersin B. yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sefa A.’nın durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Ölen at, araçtan vinç yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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