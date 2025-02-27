siyah-kalp-dizisinde-beklenen-sahne-geldi

RÜZGAR TERSİNE DÖNÜYOR

Show TV’nin, Tims&B Productions yapımı olan ve yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Siyah Kalp dizisinde olaylar hareketlenmeye başladı. Yayınlanan tanıtımda Sumru, Tahsin’in vurulmasında Samet’i suçluyor. Buna ek olarak, Samet’in Tahsin’i vurmak için bir adam tutması tanıtımın en dikkat çekici kısmı oluyor.

GERİLİM SÜRÜYOR

Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Işıl Yücesoy, İlker Aksum, Esra Dermancıoğlu, Genco Özak, Bülent Polat ve Ferda Işıl gibi önemli isimleri bir araya getiren Siyah Kalp dizisinde gerilim dolu anlar devam ediyor. Son zamanlarda final iddiaları gündeme gelen Siyah Kalp dizisinde hayranların beklediği gelişmeler sonunda gerçekleşiyor.