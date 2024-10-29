Siyasilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 101. YAŞI COŞKUYLA KUTLANIYOR

Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını büyük bir heyecanla kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok siyasi figür, farklı platformlarda paylaşımlar yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin anlamını vurgulayarak, “Cumhuriyet; ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.” şeklinde ifade etti. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor.

ALI YERLİKAYA’NIN CUMHURİYET VURGUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet’in milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu dile getirdi. “Bizim Cumhuriyet’imiz, bedeli Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, bedeli Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir. Cumhuriyet; ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’nin temelindeki harçtır,” sözleriyle tarihimize atıfta bulundu. Yerlikaya, bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN GELECEK VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü değerlendirerek, “Bugün 101. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin çatısı altında, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz,” dedi. Cumhuriyetin, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinde elde ettiği büyük bir kazanım olduğunu hatırlatarak, adaletin, özgürlüğün, demokrasinin önemine dikkat çekti. Eğitimin gelecekteki rolü üzerine konuşan Tekin, “Türkiye Yüzyılı’nda millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz,” diye ifade etti. Bakan Tekin, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla yâd ederek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun,” şeklinde sözlerini tamamladı.