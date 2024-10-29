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Siyasilerin 29 Ekim Paylaşımları

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CUMHURİYET KUTLAMALARI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde siyasi figürlerin 29 Ekim ile ilgili yaptıkları paylaşımlar dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bizim Cumhuriyet’imiz, bedeli Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, bedeli Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir. Cumhuriyet; ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’nin temeli harcıdır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.” diyerek Cumhuriyet’in önemini vurguluyor.

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