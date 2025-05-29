Sızıntı Belgeleri, Rusya’nın Nükleer Üssünü Açığa Çıkardı

BELGELERİN İÇERİĞİ VE RUSYA’NIN NÜKLEER ALTYAPISI

Danimarka merkezli Danwatch ve Almanya’nın Der Spiegel dergisinin iş birliği ile gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, kamuya açık bir veritabanında yer alan 2 milyondan fazla belge, Rusya’nın hassas nükleer silah altyapısına dair önemli bilgileri ortaya koyuyor. Danwatch ile Der Spiegel, bu belgeleri inceleyerek Rusya’nın stratejik nükleer tesislerini modernize etme ve genişletme çalışmalarının ayrıntılarını gün yüzüne çıkarıyor.

RUSYA’NIN STRATEJİK NÜKLEER ÜSSÜ

Sızdırılan belgeler, Orenburg bölgesindeki Yasny kasabası yakınında bulunan Stratejik Füze Kuvvetleri üslerine ilişkin detaylı planları içeriyor. Bu üslerin, Rusya’nın en gelişmiş nükleer taşıma sistemlerinden biri olarak hatırlanan hipersonik Avangard araçlarını barındırdığı belirtiliyor.

TEKNİK BİLGİLERİN DETAYLARI

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’nun Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, konuyla ilgili şunları ifade ediyor: “Belgelerde, son on yılda yüzlerce yeni kışla, kontrol merkezi, gözetleme kulesi ve yer altı tünellerinin inşa edildiği görülüyor. Bunun yanı sıra güvenlik sistemleri diyagramları, elektrik altyapıları, IT ağları, alarm ve sensör konumlarına dair teknik bilgiler de yer alıyor.”

ASKERİ TESİSLERİN GİZLİ DETAYLARI

Sızdırılan belgelerde, gizli bölgelere ait duvar yazıları, askeri tesislerde kullanılan spor salonu ekipmanları, satranç ve dama gibi masa oyunlarının bulunduğu görülüyor. İngiliz ordusunda eski istihbarat subayı olarak görev yapmış Philip Ingram, bu bilgilere ilişkin değerlendirme yaparken, Norveç Savunma Komutanlığı ve Kurmay Koleji’nden istihbarat uzmanı Tom Røseth, Rusya’nın nükleer altyapısındaki modernizasyonun kamuoyuna açıklanmasının önemli olduğunu belirtiyor.

RUSYA’NIN GİZLİLİK TEDBİRLERİ

Haberde, Rusya’nın savunma ihalelerinde gizliliği artırmak amacıyla yalnızca onaylı yerli yüklenicilerin eriştiği kapalı bir veri tabanı oluşturmasına rağmen, birçok hassas belgenin kamuya açık ihalelere yanlışlıkla eklenmiş olduğu ifade ediliyor. Danwatch ve Der Spiegel, 2024’ün ortalarına kadar bu tür belgelerin ihale dosyalarına dahil edilmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.