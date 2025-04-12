Skoda Kampanyayı Bu Sefer Aşırı Yükseltti

KAMPANYANIN DETAYLARI

Skoda, Türkiye’deki otomobil pazarında dikkat çeken bir adım atarak, 2025 Nisan ayında etkileyici bir kampanya duyurusu yaptı. Bu kampanya çerçevesinde, Skoda’nın Kamiq SUV otomobil modelinde faizsiz taksit imkanı sunuluyor. Bu durum, birçok kişi için heyecan verici bir fırsat oluşturuyor. Ancak, önemli bir nokta var; belirtilen kredi tutarı, aracın toplam fiyatının yalnızca bir kısmını kapsıyor.

FAİZSİZ TAKSİT İMKANI

05 Nisan 2025 itibariyle Skoda’nın gerçekleştirdiği kampanyalar incelendiğinde, Kamiq modelinin faizsiz taksit avantajı ile sunulduğu görüldü. Bu fırsat, potansiyel alıcıların ilgisini çekmek için önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Kampanyanın içeriği ve sunduğu avantajlarla ilgili daha fazla bilgi ise şu şekilde detaylandırılabilir.