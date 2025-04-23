Skoda Yüksek Fiyatlarla Eleştiriliyor

FAİZ ARTIKLARIYLA MÜCADELE

Sevilen otomobil markası Skoda, son zamanlarda belirttiği yüksek fiyat listesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline geliyor. Markanın neredeyse tüm modellerinin, segmentlerindeki diğer araçlara göre daha yüksek bir fiyat politikası benimsediği görülüyor. Zam dalgasından etkilenen otomobillerden biri de Skoda Fabia.

SEGMENTİNDE REKABET GÜCÜ DÜŞÜK

Skoda Fabia, kesinlikle segmentinde öne çıkan modeller arasında yer almıyor. Clio, Polo, i20 ve Citroen C3 gibi araçlarla karşılaştırıldığında şansının oldukça düşük olduğu izlenimi veriyor. Beklentimiz, bu modelin daha uygun fiyatlarla satışa sunulması ve böylelikle tüketicilerin ilgisini çekebilmesi yönündeydi. Ancak şu anki durum, Skoda’nın böyle bir çaba içinde olmadığını gösteriyor. Fabia, görünüm olarak şık olsa da, donanım seçenekleri ve fiyatlandırması ile fazla ilgi çekemeyecek gibi görünüyor.