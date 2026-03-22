Skriniar İçin Slovakya’dan Uyarı Geldi

Fenerbahçe’de bir süredir sakatlıkla uğraşan Milan Skriniar, ülkesi Slovakya’nın milli takım aday kadrosuna davet edildi. Bu gelişmenin ardından Slovak kulübünden önemli bir açıklama geldi ve yıldız oyuncunun sakatlığı hakkında ciddi uyarılar yapıldı.

KARİYERİNİN BİR KISMINI RİSKE ATIYOR

Slovakya teknik direktörü Francesco Calzona, Skriniar’ın son durumu hakkında yaptığı değerlendirmede, “Ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve milli takımda yer almak için elinden geleni yapıyor. Bu maçlarda hazır olabilmek için kariyerinin bir kısmını riske attı.” şeklinde konuştu.

GERİ DÖNMESİNİ TAVSİYE ETMİYORUM

Slovak spor doktoru ve ortopedist Roman Fano, Skriniar’ın durumuna ilişkin temkinli davranılması gerektiğine dikkat çekerek, “İyileşmesi zor olan bir sakatlık. Yüzde yüz iyileşene kadar kapsamlı bir tedavi ve sakin bir süreç gerekiyor. Elbette oynayabilir, ancak iğne ile sahaya çıkmak durumunda kalacaktır. Sakatlığının tekrarlama ve hatta kötüleşme riski bulunuyor. Eğer ağrıları devam ediyorsa geri dönmesini tavsiye etmem.” ifadelerini kullandı.

