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Skriniar Transferinde Fenerbahçe’ye Milan Engeli

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Fenerbahçe’DE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG’den kiralayarak kadrosuna dahil ettiği Milan Skriniar ile büyük bir uyum sağladı. Slovak stoper, sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez oyuncularından biri hâline geldi. Teknik direktör Mourinho, yönetim ile yaptığı toplantılarda, yeni sezonda Skriniar’ın kadroda kalmasını istemişti.

İtalyan EKİBİNDEN RAKİP

Tecrübeli savunmacıyı transfer etmek için çalışmalarına başlaması beklenen Fenerbahçe, bu süreçte rakiplerle de karşı karşıya gelecek. Takvim’de yer alan bilgiye göre, İtalyan kulübü Milan, yeni sezon için stoper takviyesi yapma planları kapsamında Skriniar ile ilgilenmeye başladı ve PSG ile transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

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