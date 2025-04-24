Slovenya, Gazze’ye Yardım Engeli İçin Çağrı

SLAVENYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları esnasında Slovenya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla ortak bir şekilde yaptıkları açıklamaya “tam destek” ifade edildiği belirtildi.

GEREKEN BİR KONUDA ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardım girişlerini 50 gün boyunca engellediği ve bunun sonucunda sivil halkın açlık, salgın hastalık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı üzerinde duruldu. “Slovenya, bu engelin bir an evvel kaldırılmasını istiyor. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Slovenya’nın, İsrail’in insani yardımları siyasallaştırmasını da kınadığı ve Gazze’deki durumu daha da kötüleştiren tüm eylemleri reddettiği belirtildi. Batı Şeria’daki durumun da “kabul edilemez” olduğu ifade edildi.

ORTAK AÇIKLAMADA İNSANİ YARDIM VURGUSU

Üç Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 50 gündür insani yardım girişini engellemesine dikkat çekildi. “Bunlar, barış umudunu zedeliyor. İnsani yardım, hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmamalı.” değerlendirmesi yapıldı.