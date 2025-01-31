Soğuk Hava Dalgası Sürprizler Getiriyor!

METEOROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan tahminlere göre: Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’nin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesinin olduğu vurgulanıyor. Hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenirken, AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı geldi.

SICAKLIKLARDAKİ DÜŞÜŞ PROGNOSTİKLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı’dan itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba’dan itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.

SOĞUK HAVA DALGASI GÜÇLENİYOR

Rüzgarın kuzey yönlerden güçlü esmesi ve soğuk havanın, Salı gününden itibaren bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Aynı tarihlerde, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji’nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi öneriliyor.

İSTANBUL’DA KAR ZAMANI GELİYOR

Şubat ayına girişiyle birlikte kış koşulları İstanbul’da kendini göstermeye başlıyor. Yeni haftayla birlikte soğuk hava dalgası kentte etkisini artıracak ve sıcaklıklar hızla düşecek. Meteoroloji’nin hava durumu haritasına göre, 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul için kar alarmı verilmiş durumda. Pazartesi günü Trakya’da başlayacak olan kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul’da etkisini göstermesi bekleniyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL’DA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı konusunda uyarıda bulundu. AKOM’dan yapılan açıklamada, “5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı” ifade ediliyor. Açıklamada, “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.” ifadesine yer verildi.

DİĞER HAVA DURUMU DETAYLARI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği düşünülüyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi ve yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklentisi duyuluyor.

BÖLGELERİN HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale: 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 5°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmur ve sağanak yağışlı

Ege: Bölgesel parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Akşehir: -1°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 9°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

Kütahya: 0°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Adana: 4°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Hatay: 5°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

Mersin: 9°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 0°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: -4°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu: 1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

Kastamonu: -3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklentisi var.

Amasya: -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

Artvin: 2°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 7°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 6°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi var.

Erzurum: -15°C, -2°C Parçalı ve az bulutlu

Kars: -17°C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

Malatya: -4°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

Van: -8°C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır: -3°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 1°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 3°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa: 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu