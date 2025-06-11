Sokaklara Duba Koymak Yasal Değil!

KEYFİ PARK ENGELLEMELERİ YAYGINLAŞIYOR

Sokak aralarında, evlerin önüne keyfi olarak konulan “park yapılmaz” levhaları veya dubaları oldukça yaygın hale geldi. Türk kanunlarına göre, kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayırmanın yasal olmadığını belirtmekte fayda var. Bu tür uygulamalar hukuka aykırı kabul ediliyor ve şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımları mevcut.

YASAL İŞARETLER KAMU KURUMLARINDAN GELMELİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Özlem Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle, özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar ve dubaların herhangi bir yasal dayanağı bulunmuyor.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET HAKLARINI KULLANABİLİR

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların, şikayet haklarını kullanma imkanları var. Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı: Alo 153’ü arayarak şikayet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir. Ayrıca, il ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir. Trafik düzeniyle ilgili alanlarda da şikayetlerde bulunmak mümkün. Ek olarak, e-Devlet üzerinden CİMER’e de şikayetler iletilebiliyor.

DELİLLERİN ÖNEMİ

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor.” şeklinde uyarıda bulundu.

CEZALANDIRMA VE HIZLI ÇÖZÜM

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişilere, para cezası uygulanabileceğine dikkat çeken Şen, “En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor.” ifadelerini kullandı.