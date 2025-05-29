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Söke Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltına Alındı

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DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Aydın’ın Söke ilçesinde, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen bir düğün sırasında, iddialara göre Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu alkol aldıktan sonra belinden tabancayı çıkartarak havaya ateş açtı. O anlar, düğün davetlileri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medya üzerinden yayımlandı. Olayla ilgili olarak Söke Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

PULLUKÇU VE MUHTAR GÖZALTINDA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu’yu dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Yapılan ön incelemede, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak’a ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Gülbudak da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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