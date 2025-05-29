Söke Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

DÜĞÜNDE ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Aydın’ın Söke ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen bir düğünde, iddialara göre, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu alkol aldıktan sonra belindeki tabancayı çıkarıp havaya ateş açıyor. O anlar, düğün davetlileri tarafından cep telefonları ile kaydediliyor. Bu görüntüler kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir inceleme gerçekleştirmeye başlıyor.

PULLUKÇU VE MUHTAR GÖZALTINDA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pullukçu’yu dün akşam saatlerinde gözaltına alıyor. Yapılan incelemelerde, Pullukçu’nun kullandığı tabancanın Çalıköy Mahalle Muhtarı Yaşar Gülbudak’a ait olduğu belirleniyor. Gülbudak da gözaltına alınıyor. Olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.