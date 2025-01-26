Solotürk Antalya Semalarında Eğitim Uçuşları Yaptı

DENİZ ÜSTÜ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki gösteri uçağı SOLOTÜRK, deniz üstü eğitim uçuşları dolayısıyla Antalya’da gökyüzündeki yerini alıyor. Akrobasi ekibinin parçası olarak faaliyet gösteren SOLOTÜRK, 22-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği eğitim uçuşları sırasında hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

ANTALYA’DA UÇUŞ PROGRAMI

SOLOTÜRK, sosyal medya üzerinden pazar günü için Antalya’daki uçuş programını paylaştı. Açıklamada, eğitim uçuşlarının 11.00-11.30 ile 15.00-15.30 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

SOLOTÜRK’ün gösterisini izlemek isteyenler, uçağın sesini duyduklarında hemen gökyüzüne bakıyor. Konyaaltı Sahili üzerinde uçuşu görmek isteyenler, dışarı çıkarak yarım saat süren bu etkileyici gösteriyi takip etmekte. İzleyiciler, o anları fotoğraflıyor ve canlı yayın yapıyor. Gösteri, denizde yüzen bazı turistlerin de dikkatini çekiyor.

İZLEYİCİLERİN YORUMLARI

Uçuşu izleyen Ferhat Özkaya, “Allah devletimize zeval vermesin. Güçlü bir devletimiz var. SOLOTÜRK de bunun hakkını verdi. Güzeldi” ifadelerini kullanıyor. İlk kez bu gösteriyi izlediğini belirten Yağmur Kerem Özkaya ise “Gösteri büyüleyiciydi. Çok keyifliydi” diyor.

GELECEK GÜNLERDE DEVAM

Hava durumuna göre uçuş programında oluşabilecek değişiklikleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyuran SOLOTÜRK, önümüzdeki günlerde de Antalya’da eğitim uçuşlarına devam edeceğini aktarıyor.