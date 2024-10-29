Solotürk Gösterisi Ne Zaman, Nerede?

SOLOTÜRK’ÜN GÖSTERİ UÇUŞU

Cumhuriyet’in 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK, İstanbul’un gökyüzünde etkileyici bir gösteri uçuşu yapmaya hazırlanıyor. 28 Ekim’deki selamlama uçuşunun ardından, 29 Ekim’de yeniden havalanmak için geri sayım başladı. Bu özel gün için planlanan gösteri uçuşunun saati ve izleme detayları merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlamaları, SOLOTÜRK’ün İstanbul semalarındaki muhteşem gösterisiyle taçlanacak. Usta pilotlar, bu etkinlikte izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. İşte tüm ayrıntılar.

SOLOTÜRK NEDİR?

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin tek uçakla gösteri yapan özel akrobasi ekibidir. Her gösterisinde izleyicilere eşsiz anlar sunan SOLOTÜRK, hız, güç ve çevikliği bir araya getiriyor. Yüksek performanslı manevralara imza atan ekip, yaptığı etkileyici harekâtlarla Türkiye’nin askeri havacılığındaki gücünü sergiliyor. Milli bayramlar, kutlama etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlar kapsamında gerçekleştirdikleri gösteri uçuşları, Türk halkının gurur kaynağı oluyor. Tek uçakla gerçekleştirilen akrobasi manevraları, zorlu eğitim süreçleri ve pilotların yüksek becerileriyle başarıyla sahneleniyor. SOLOTÜRK, yurtiçindeki ve yurtdışındaki etkinliklerde dünya çapında tanınmaktadır. Gökyüzünde yaptığı her hareketle seyircilere heyecan dolu anlar sunan SOLOTÜRK, milli değerleri ve Türkiye’nin havacılık mirasını ön plana çıkarıyor. Daha fazla teknik beceri ve özverinin bir sembolü olan gösterileri, izleyicilere coşku dolu ve gurur verici bir deneyim sunuyor.

SELAMLAMA GÖSTERİSİ YAPILDI!

SOLOTÜRK, Maltepe Sahil Parkı’nda yaptığı prova uçuşuyla Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarına başlamıştı. Gökyüzünde gerçekleştirdiği etkileyici manevralarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan SOLOTÜRK, provalarını büyük gösteri için yapıyor. 28 Ekim Pazar günü İstanbul semalarında iki uçakla gerçekleştirdiği selamlama uçuşunda, Cumhuriyet coşkusunu izleyicilere hissettirdi. Bu uçuş, gösterinin bir ön izlemesi niteliğinde olmanın yanı sıra, İstanbul’un dört bir yanından izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

29 EKİM GÖSTERİSİ NEREDE VE NE ZAMAN?

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümüne özel hazırlanan etkinlikler çerçevesinde, SOLOTÜRK 29 Ekim Salı günü İstanbul gökyüzünde muhteşem bir gösteri sunacak. Saat 16.00’da Maltepe Sahil Parkı’nda gerçekleştireceği bu özel uçuş, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir coşku katacak. SOLOTÜRK, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, Cumhuriyet’in değerini ve önemini yeniden vurgulamayı hedefliyor. Gökyüzünde sergilediği akrobasi hareketleriyle Türk Hava Kuvvetleri’nin gücünü gözler önüne serecek olan SOLOTÜRK, bu özel günü unutulmaz kılmayı amaçlıyor.