Solotürk Ordu’da Uçuş Provası Yaptı

PROVA UÇUŞU İLE GÖSTERİYE HAZIRLIK

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı olan SoloTürk, 20 Mayıs tarihinde saat 14.30’da gerçekleşecek ‘Mayıs Yedisi’ etkinlikleri çerçevesinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde gösteri uçuşu için prova gerçekleştirdi. SoloTürk’ün Ordu semalarındaki uçuşu, çevrede bulunan kalabalık tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

HALKI BÜYÜLEDİ

Uçuşu izlemek amacıyla sahil bölgelerine gelen birçok kişi, cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 20 dakika süren uçuş, etkileyici akrobatik hareketlerin ardından sona erdi. SoloTürk’ün prova uçuşunu ailesiyle birlikte izlemeyi tercih eden Mustafa Gürses (35), “Ailecek, SoloTürk’ü izlemeye geldik. Çok güzeldi, hepimiz çok beğendik. Devletimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.